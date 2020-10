De Luca contro Juve e Agnelli: «Penosi e imbarazzanti» (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Ci sono stati due giocatori positivi del Napoli. Le ASL vengono investite del problema e fanno quello che prevede la legge. Mettono in isolamento domiciliare i contatti stretti, per fare i tamponi, e assicurarsi che siano negativi. Qui interviene una complicazione: la Federcalcio ha un protocollo in deroga rispetto alle disposizioni relative ai positivi del … L'articolo De Luca contro Juve e Agnelli: «Penosi e imbarazzanti» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Ci sono stati due giocatori positivi del Napoli. Le ASL vengono investite del problema e fanno quello che prevede la legge. Mettono in isolamento domiciliare i contatti stretti, per fare i tamponi, e assicurarsi che siano negativi. Qui interviene una complicazione: la Federcalcio ha un protocollo in deroga rispetto alle disposizioni relative ai positivi del … L'articolo De: «» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

matteosalvinimi : BRIATORE CONTRO DE LUCA: 'CHI PRENDE IN GIRO SULLE MALATTIE, UMANAMENTE È UNA ME*DA' #vociitaliane - SkyTG24 : Coronavirus Campania, De Luca: “Nelle prossime ore azioni contro assembramenti” - SkySportF1 : A Lonato, in una gara del Mondiale Kart, dopo essere stato buttato fuori pista, il pilota Luca Corberi si vendica s… - cristia_urbano : RT @CalcioFinanza: De Luca contro Juve e Agnelli: «Penosi e imbarazzanti» - monikindaaaa : RT @DiDimiero: Ora. Luca Palamara in conferenza stampa nella sede di Radio radicale: 'Contro l'espulsione dalla magistratura farò ricorso a… -