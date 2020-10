Dati Audiweb, ilFattoquotidiano.it terzo tra i quotidiani più letti online ad agosto 2020 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono stati rilasciati da Audiweb i Dati relativi al traffico di agosto 2020. Un mese che ha visto ilFattoquotidiano.it al terzo posto tra i quotidiani più letti, subito dopo La Repubblica e Il Corriere della Sera per utenti giornalieri. Il sito diretto da Peter Gomez ha infatti registrato una media di 1.794.666 utenti unici e 3.941.000 di pagine viste al giorno, superando in classifica sia Fanpage che Il Messaggero al netto delle partnership chiamate TAL. UTENTI UNICI MEDIA GIORNALIERA agosto 2020 La Repubblica 3.619.887Corriere della Sera 3.280.956Il Fatto Quotidiano 1.794.666Fanpage 1.778.645Il Messaggero 1.764.486La Gazzetta dello Sport 1.570.142La Stampa.it 1.356.643ANSA 1.227.618Upday 1.066.538Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sono stati rilasciati darelativi al traffico di. Un mese che ha visto.it alposto tra ipiù, subito dopo La Repubblica e Il Corriere della Sera per utenti giornalieri. Il sito diretto da Peter Gomez ha infatti registrato una media di 1.794.666 utenti unici e 3.941.000 di pagine viste al giorno, superando in classifica sia Fanpage che Il Messaggero al netto delle partnership chiamate TAL. UTENTI UNICI MEDIA GIORNALIERALa Repubblica 3.619.887Corriere della Sera 3.280.956Il Fatto Quotidiano 1.794.666Fanpage 1.778.645Il Messaggero 1.764.486La Gazzetta dello Sport 1.570.142La Stampa.it 1.356.643ANSA 1.227.618Upday 1.066.538Il ...

