Coronavirus, Fauci: “Alla Casa Bianca evento superdiffusore” (Di venerdì 9 ottobre 2020) La Casa Bianca ha organizzato un ‘evento superdiffusore’ di Coronavirus. A dichiararlo è stato il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci, con un chiaro riferimento alla cerimonia nel Rose Garden per l’annuncio da parte di Donald Trump della nomina del giudice Amy Coney Barrett alla Corte Suprema. Intervistato da CBS News Radio, ad una domanda su quali conseguenze vadano tratte in merito all’uso delle protezioni e alla loro importanza per prevenire la diffusione del Covid, Fauci ha risposto: “Credo che le cifre parlino da sé. Abbiamo avuto un evento a massima diffusione alla Casa Bianca, in una situazione in cui la gente era ammassata e non ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 9 ottobre 2020) Laha organizzato un ‘superdiffusore’ di. A dichiararlo è stato il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony, con un chiaro riferimento alla cerimonia nel Rose Garden per l’annuncio da parte di Donald Trump della nomina del giudice Amy Coney Barrett alla Corte Suprema. Intervistato da CBS News Radio, ad una domanda su quali conseguenze vadano tratte in merito all’uso delle protezioni e alla loro importanza per prevenire la diffusione del Covid,ha risposto: “Credo che le cifre parlino da sé. Abbiamo avuto una massima diffusione alla, in una situazione in cui la gente era ammassata e non ...

Usa: Fauci, rischio 300-400mila morti se non agiamo bene (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 ott - In tema di Coronavirus, nonostante il tentativo di Trump di minimizzare i rischi, la situaz ...

