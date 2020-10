Caruso in semifinale a Parma, battuto Djere in 3 set: “Altalena di emozioni, fondamentale il pubblico” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Salvatore Caruso sarà l’unico italiano in campo nelle semifinali degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna, il Challenger organizzato da MEF Tennis Events al Tennis Club President di Parma. Il ventisettenne di Avola ha battuto ai quarti il serbo Laslo Djere in una battaglia di 2 ore esatte terminata con lo score di 6-4 2-6 6-4. Caruso la spunta contro Djere – Stremato ma più che soddisfatto, Caruso ha analizzato il suo successo: “La partita è stata molto tosta, Djere è un grandissimo tennista e lo ha dimostrato negli anni. È stata un’altalena di emozioni, sono veramente contento di averla portata a casa: voglio continuare così. Anche oggi il pubblico si è fatto ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) Salvatoresarà l’unico italiano in campo nelle semifinali degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna, il Challenger organizzato da MEF Tennis Events al Tennis Club President di. Il ventisettenne di Avola haai quarti il serbo Lasloin una battaglia di 2 ore esatte terminata con lo score di 6-4 2-6 6-4.la spunta contro– Stremato ma più che soddisfatto,ha analizzato il suo successo: “La partita è stata molto tosta,è un grandissimo tennista e lo ha dimostrato negli anni. È stata un’altalena di, sono veramente contento di averla portata a casa: voglio continuare così. Anche oggi il pubblico si è fatto ...

federtennis : ???? Continua in semifinale l'avventura di Salvatore #Caruso al Challenger di Parma: affronterà domani Popyrin! Si… - sportface2016 : #ChallengerParma 2020: #Cecchinato e #Baldi out ai quarti, #Caruso in semifinale - AdesadesSanctis : RT @matmosciatti11: Salvatore #Caruso in semifinale, sconfitto Laslo #Djere con il punteggio di 6-4 2-6 6-4: “Partita molto tosta, è stata… - matmosciatti11 : Salvatore #Caruso in semifinale, sconfitto Laslo #Djere con il punteggio di 6-4 2-6 6-4: “Partita molto tosta, è st… - danielelozzi : Bravo #Caruso! batte in 3 set #Djere accedendo alla Semifinale di Parma. Se non vado errato si prende anche il Best Ranking in carriera. -

Ultime Notizie dalla rete : Caruso semifinale Caruso in semifinale a Parma, battuto Djere in 3 set: "Altalena di emozioni, fondamentale il pubblico" Sportface.it Torneo Parma, Cecchinato out ai quarti di finale

PARMA - Marco Cecchinato non è riuscito ad arrivare alle semifinali degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna, challenger Atp (montepremi 132.280 euro) in corso sui campi del Tennis Club President ...

TENNIS: TORNEO PARMA. CARUSO IN SEMIFINALE CONTRO POPYRIN

PARMA (ITALPRESS) - Salvatore Caruso e' il primo semifinalista degli "Internazionali di Tennis Emilia Romagna", challenger Atp (montepremi 132.280 euro) in corso sui campi del Tennis Club President di ...

PARMA - Marco Cecchinato non è riuscito ad arrivare alle semifinali degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna, challenger Atp (montepremi 132.280 euro) in corso sui campi del Tennis Club President ...PARMA (ITALPRESS) - Salvatore Caruso e' il primo semifinalista degli "Internazionali di Tennis Emilia Romagna", challenger Atp (montepremi 132.280 euro) in corso sui campi del Tennis Club President di ...