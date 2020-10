Cartabellotta (Gimbe): “Il Sud sta sperimentando ora il virus, la situazione può sfuggire di mano” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Cartabellotta (Gimbe): “Il Sud sta sperimentando ora il virus” Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, non esclude che si possa avere un nuovo lockdown, soprattutto al Sud e Centro Sud, dove nelle ultime ore c’è stato un boom di contagi registrato soprattutto in Campania che con 757 nuovi positivi è la regione con il maggior numero di nuovi casi Covid. “Regioni come Campania, Sicilia e Puglia hanno numeri ben più alti di quelli della prima ondata. Il Sud, è bene ricordarlo, sta sperimentando adesso il Coronavirus. Non lo ha conosciuto prima, è stato risparmiato dalla prima ondata di marzo. In Sicilia, adesso, preoccupa il dato degli ospedalizzati: l’11,5 per cento contro il ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 ottobre 2020)): “Il Sud staora il” Nino, presidente della Fondazione, non esclude che si possa avere un nuovo lockdown, soprattutto al Sud e Centro Sud, dove nelle ultime ore c’è stato un boom di contagi registrato soprattutto in Campania che con 757 nuovi positivi è la regione con il maggior numero di nuovi casi Covid. “Regioni come Campania, Sicilia e Puglia hanno numeri ben più alti di quelli della prima ondata. Il Sud, è bene ricordarlo, staadesso il Corona. Non lo ha conosciuto prima, è stato risparmiato dalla prima ondata di marzo. In Sicilia, adesso, preoccupa il dato degli ospedalizzati: l’11,5 per cento contro il ...

