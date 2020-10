Ballando con le Stelle, uomini terrorizzati da Elisa Isoardi? La confessione: "Anche nel 2020..." (Di venerdì 9 ottobre 2020) A cuore aperto. Elisa Isoardi, protagonista di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci su Rai 1, si confessa in un'intervista a Gente, dove parla del suo carattere, del fatto di essere single e di come spaventa gli uomini. "Sono single - conferma la Isoardi -. E serena. Sono concentrata sul lavoro e non a caccia di un partner a tutti i costi. In amore non mi accontento, sono piuttosto impegnativa. Sarà per l'altezza e per il caratterino indipendente… questo spaventa ancora nel 2020", rivela. Dunque, la replica a chi continua ad insistere sul flirt che avrebbe con Raimondo Todaro, con cui è in coppia a Ballando: "E' un ragazzo eccezionale e Anche il tenero papà di una bambina, Jasmine. Tra noi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) A cuore aperto., protagonista dicon ledi Milly Carlucci su Rai 1, si confessa in un'intervista a Gente, dove parla del suo carattere, del fatto di essere single e di come spaventa gli. "Sono single - conferma la-. E serena. Sono concentrata sul lavoro e non a caccia di un partner a tutti i costi. In amore non mi accontento, sono piuttosto impegnativa. Sarà per l'altezza e per il caratterino indipendente… questo spaventa ancora nel", rivela. Dunque, la replica a chi continua ad insistere sul flirt che avrebbe con Raimondo Todaro, con cui è in coppia a: "E' un ragazzo eccezionale eil tenero papà di una bambina, Jasmine. Tra noi ...

matteosalvinimi : Che ritmo! Pronte per Ballando con le stelle! - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare #AntonioCatalani e @tove_villfor vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - erniebigall : RT @FedericoDezzani: Ci ritroveremo Palamara a 'Ballando con le stelle', che è in fondo l'obiettivo di tutto l'establishment italiano. - BCaraffi : Ospite d'onore a Ballando con la stelle -