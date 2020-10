A Pisa nasce il servizio Taxi Amico (Di venerdì 9 ottobre 2020) La giunta comunale ha attivato il servizio “Taxi Amico”: contributi economici da utilizzare per il trasporto pubblico individuale (Taxi) e destinati ai cittadini ultrasettantacinquenni con basso reddito. Il progetto ha l’obiettivo di abbattere, o limitare fortemente, le spese necessarie per il trasporto su Taxi delle categorie più fragili, specie in questo periodo di emergenza coronavirus con i Taxi che svolgono una funzione integrativa e complementare rispetto ai trasporti pubblici. «L’iniziativa – spiega l’assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini – nasce dall’esigenza di molti anziani autosufficienti che non potevano accedere gratuitamente al trasporto sociale e che spesso contattavano ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 9 ottobre 2020) La giunta comunale ha attivato il”: contributi economici da utilizzare per il trasporto pubblico individuale () e destinati ai cittadini ultrasettantacinquenni con basso reddito. Il progetto ha l’obiettivo di abbattere, o limitare fortemente, le spese necessarie per il trasporto sudelle categorie più fragili, specie in questo periodo di emergenza coronavirus con iche svolgono una funzione integrativa e complementare rispetto ai trasporti pubblici. «L’iniziativa – spiega l’assessore alle politiche sociali Gianna Gambaccini –dall’esigenza di molti anziani autosufficienti che non potevano accedere gratuitamente al trasporto sociale e che spesso contattavano ...

Il vaccino anti influenzale ora si prenota on line: ecco come

PISA. Nasce a Pisa www.mivaccino.it, lo strumento semplice e diretto per chi vuole vaccinarsi in modo sicuro e non facendo la fila. Ideato dalla Federazione Italiana Medici di Medicina Generale di Pis ...

