Xbox Series X S potrebbero accogliere la VR in futuro

(Di giovedì 8 ottobre 2020) La realtà virtuale ha compiuto passi avanti significativi negli ultimi anni, grazie in gran parte a uscite straordinarie come Astro Bot Rescue Mission e Half-Life: Alyx. E sebbene la tecnologia VR rimanga essenzialmente ancora di nicchia, è incoraggiante vedere che i principali sviluppatori e publisher continuano a investire su di essa.Nello spazio console, tuttavia, Microsoft non si è davvero preoccupata della VR. Il boss diPhil Spencer ha detto in passato che spera di vedere la realtà virtuale crescere al punto in cui Microsoft non potrà più ignorarla, ma che, per ora, non c'è molto pubblico super la realtà virtuale.Molti credono che sia solo una questione di tempo prima che Microsoft inizi a investire nella tecnologia VR. In un'intervista di Gamingbolt con Christophe Gandon di ...