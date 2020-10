Serie B, Monza: due calciatori positivi al Covid-19 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Monza, attraverso un comunicato ufficiale, annuncia la positività al Covid-19 di due propri tesserati. I calciatori sono asintomatici e immediatamente posti a quarantena. La situazione sarà monitorata secondo il protocollo. Tutti gli altri componenti sottoposti al tampone sono risultati negativi. Cristian Brocchi, allenatore del Monza – Photo credits: Getty Images Monza, due positivi al Covid-19: il comunicato Questo il comunicato con il quale la società brianzola ha annunciato la positività di due propri tesserati: “A.C. Monza comunica che dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati due casi di positività al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il, attraverso un comunicato ufficiale, annuncia latà al-19 di due propri tesserati. Isono asintomatici e immediatamente posti a quarantena. La situazione sarà monitorata secondo il protocollo. Tutti gli altri componenti sottoposti al tampone sono risultati negativi. Cristian Brocchi, allenatore del– Photo credits: Getty Images, dueal-19: il comunicato Questo il comunicato con il quale la società brianzola ha annunciato latà di due propri tesserati: “A.C.comunica che dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati due casi dità al ...

giusy98_juvee : RT @SkySport: Monza, due positivi al Covid: asintomatici, sono in isolamento domiciliare - SkySport : Monza, due positivi al Covid: asintomatici, sono in isolamento domiciliare - sportli26181512 : Monza, due positivi al Covid: asintomatici, sono in isolamento domiciliare: Due positivi al Covid nel gruppo allena… - sportli26181512 : Coronavirus, due calciatori positivi nel #Monza: A comunicarlo è la stessa società di Berlusconi che ha preferito m… - cops27mb1 : Valori rose serie B, un dato clamoroso: il Monza non è primo! -