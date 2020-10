Quarantena Juve, la procura di Torino apre un fascicolo. Indaga anche la Figc (Di giovedì 8 ottobre 2020) Torino - A seguito della vicenda dei sette calciatori della Juventus che hanno violato l'isolamento fiduciario sabato scorso, mentre erano in attesa del secondo tampone, dopo che erano stati trovati ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 ottobre 2020)- A seguito della vicenda dei sette calciatori dellantus che hanno violato l'isolamento fiduciario sabato scorso, mentre erano in attesa del secondo tampone, dopo che erano stati trovati ...

MediasetTgcom24 : Covid, quarantena violata da giocatori Juve: Procura Torino apre fascicolo - SkyTG24 : Coronavirus #Torino, quarantena Juve violata: procura apre indagini - TgLa7 : #Calcio: #Asl mette in quarantena il #Napoli, niente trasferta a Torino. Salta partita con #Juve domenica sera - marifrazaf : #Scuola Docenti e classi in quarantena Cosa accade nella Juve o nel Napoli è noto, ma nulla della SCUOLA Come genit… - FcInterNewsit : Juve, quarantena violata da 7 giocatori: la Procura di Torino apre un fascicolo -