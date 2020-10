Napoli, esposto del M5S sul ritiro in Abruzzo: sospetto corruzione nell’accordo (Di giovedì 8 ottobre 2020) esposto del capogruppo del M5S all’assemblea regionale d’Abruzzo Sara Marcozzi, che si è rivolta all’Autorità Nazionale Anticorruzione e alla Procura di L’Aquila per quanto riguarda la convenzione stipulata tra Regione Abruzzo e il Napoli sull’organizzazione del ritiro estivo di quest’anno e dei prossimi. La consigliera grillina ha aggiunto come ci sia una “mancanza di coperture economiche certe, assenza di un bando pubblico, nessuna programmazione a lungo termine, insussistenti motivi di urgenza per una variazione di bilancio effettuata a mezzo delibera di Giunta e non con una legge regionale ordinaria. Il tutto per una cifra di un milione di euro all’anno, che potrebbe arrivare fino a 12 milioni di euro stante la potenziale ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020)del capogruppo del M5S all’assemblea regionale d’Sara Marcozzi, che si è rivolta all’Autorità Nazionale Antie alla Procura di L’Aquila per quanto riguarda la convenzione stipulata tra Regionee ilsull’organizzazione delestivo di quest’anno e dei prossimi. La consigliera grillina ha aggiunto come ci sia una “mancanza di coperture economiche certe, assenza di un bando pubblico, nessuna programmazione a lungo termine, insussistenti motivi di urgenza per una variazione di bilancio effettuata a mezzo delibera di Giunta e non con una legge regionale ordinaria. Il tutto per una cifra di un milione di euro all’anno, che potrebbe arrivare fino a 12 milioni di euro stante la potenziale ...

