Monopoly compie 85 anni e lancia la versione in cui vince chi perde

Lasciate perdere parco della Vittoria, contraete debiti a volontà e, già che ci siete, fate pure qualche giro in prigione. Per il suo 85esimo compleanno uno dei giochi da tavolo più famosi di sempre, Monopoly, lancia un'edizione speciale che sovverte ogni regola. Si chiama Rivincita dei perdenti e decreta la vittoria proprio di chi di solito perde, restando senza un becco di quattrino. Pagare l'affitto, andare in bancarotta o pescare la carta degli imprevisti non è più un problema, insomma! Anzi: la cattiva gestione degli immobili sul tabellone porta dritti alla vittoria. L'idea è divertente ed è uno dei modi escogitati da Monopoly per festeggiare l'anniversario.

