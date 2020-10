Libero: la Figc potrebbe aprire un’indagine sulla Juventus per i calciatori fuggiti dalla bolla (Di giovedì 8 ottobre 2020) Scrive oggi Libero che la Figc potrebbe anche accertare se ci sono state violazioni commesse dai giocatori della Juve che hanno risposto alla chiamata delle nazionali (il club, nel frattempo, aveva regolarmente comunicato alla Asl che i tesserati avrebbero lasciato l’isolamento al J-Hotel): la Asl, a sua volta, li ha segnalati alle autorità locali e c’è chi invoca sanzioni. Secondo il quotidiano, però, i calciatori hanno usufruito del corridoio Fifa che, in caso di convocazioni della Nazionale, sposta la responsabilità alle federazioni. Il punto però, è che Dybala Cuadrado, Danilo, Bentancur, Ronaldo (partito col jet privato; mentre Demiral e Buffon si sono spostati a casa propria) hanno fatto le valigie in base al “corridoio Fifa” concesso ai convocati i ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 ottobre 2020) Scrive oggiche laanche accertare se ci sono state violazioni commesse dai giocatori della Juve che hanno risposto alla chiamata delle nazionali (il club, nel frattempo, aveva regolarmente comunicato alla Asl che i tesserati avrebbero lasciato l’isolamento al J-Hotel): la Asl, a sua volta, li ha segnalati alle autorità locali e c’è chi invoca sanzioni. Secondo il quotidiano, però, ihanno usufruito del corridoio Fifa che, in caso di convocazioni della Nazionale, sposta la responsabilità alle federazioni. Il punto però, è che Dybala Cuadrado, Danilo, Bentancur, Ronaldo (partito col jet privato; mentre Demiral e Buffon si sono spostati a casa propria) hanno fatto le valigie in base al “corridoio Fifa” concesso ai convocati i ...

Ultime Notizie dalla rete : Libero Figc Juventus-Napoli, Lo Monaco della Figc: "Sarà rinviata", evitato l'imbarazzante 3-0 a tavolino Liberoquotidiano.it Frasi omofobe alle giocatrici, deferito alla Figc l’ex allenatore della Novese femminile

NOVI LIGURE. Terremoto sul calcio femminile: la Figc ha deferito alla Procura federale l’ex mister della Novese in serie B, Giuseppe Maurizio Fossati, 57 anni, per presunte frasi omofobe e offensive n ...

Salini (commissione medica FIGC): “La sicurezza al 100% non esiste”

ROMA – Vincenzo Salini, membro della commissione medica di cui è dotata la FIGC, ha parlato a Radio Punto Novo. Le sue parole: “Quando è stato proposto il protocollo, l’Italia era in lockdown. Non pos ...

