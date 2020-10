Lazio, Pugliese: conservazione storia donne, implemento budget azioni (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma – “Questo schema di delibera consiste in un aiuto e un sostegno a progetti proposti dalle associazioni per valorizzare la storia delle donne nel territorio di Roma e del Lazio. Gia’ nel 2020 abbiamo fatto questa delibera e sono stati presentati dalle associazioni dei progetti e, siccome e’ una buona pratica, siamo convinti, insieme con la IX Commissione, di riconfermare un budget che speriamo anche di rendere piu’ corposo in futuro e di dare ancora voce e forza a queste associazioni”. Cosi’ all’Agenzia di stampa Dire l’assessora al Turismo e Pari Opportunita’ della Regione Lazio, Giovanna Pugliese, a margine della IX Commissione Pari Opportunita’ che ha oggi ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Roma – “Questo schema di delibera consiste in un aiuto e un sostegno a progetti proposti dalle associper valorizzare ladellenel territorio di Roma e del. Gia’ nel 2020 abbiamo fatto questa delibera e sono stati presentati dalle associdei progetti e, siccome e’ una buona pratica, siamo convinti, insieme con la IX Commissione, di riconfermare unche speriamo anche di rendere piu’ corposo in futuro e di dare ancora voce e forza a queste associ”. Cosi’ all’Agenzia di stampa Dire l’assessora al Turismo e Pari Opportunita’ della Regione, Giovanna, a margine della IX Commissione Pari Opportunita’ che ha oggi ...

