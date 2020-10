La coppia degli orrori: adottava cuccioli per sfamare i propri serpenti (Di giovedì 8 ottobre 2020) Una storia assurda e raccapricciante, con protagonista una giovane coppia messicana. I cuccioli acquistati sul web e la loro macabra fine. coppia cani (Il Fatto Quotidiano)Una storia che sembra uscita da un film dell’orrore. Una trama tanto macabra quanto inattesa. Kevin Peralta e Aleh Ortlsais, sono una giovane coppia messicana, con una apparente forte passione per i cani. Amano gli animali, amano i cuccioli ed infatti i giovani innamorati cominciano ad adottarne. Non uno, non due, ma alla fine contano almeno 16 cuccioli di cane, spinti da un amore sconfinato per gli animale e la volontà di possederne quanti più possibile. Poi la scoperta, cruda e agghiacciante. L’acquisto dei cuccioli seguiva sempre lo stesso copione. ... Leggi su chenews (Di giovedì 8 ottobre 2020) Una storia assurda e raccapricciante, con protagonista una giovanemessicana. Iacquistati sul web e la loro macabra fine.cani (Il Fatto Quotidiano)Una storia che sembra uscita da un film dell’orrore. Una trama tanto macabra quanto inattesa. Kevin Peralta e Aleh Ortlsais, sono una giovanemessicana, con una apparente forte passione per i cani. Amano gli animali, amano ied infatti i giovani innamorati cominciano ad adottarne. Non uno, non due, ma alla fine contano almeno 16di cane, spinti da un amore sconfinato per gli animale e la volontà di possederne quanti più possibile. Poi la scoperta, cruda e agghiacciante. L’acquisto deiseguiva sempre lo stesso copione. ...

Ultime Notizie dalla rete : coppia degli Coppia di rare cicogne nere nidifica nel parco del castello di Racconigi: è la prima volta che accade nella pianura italiana La Stampa Sabrina Ferilli e Maria de Filippi, la coppia d’oro dell tv

Non sappiamo ancora chi vincerà Ballando con le stelle, né chi salirà sul podio di Tu si que vaies, ma sappiamo già chi sta primeggiando nella gara dell’auditel. E la vincitrice – purtroppo per Milly ...

Matrimonio a prima vista 2020 anticipazioni seconda puntata

Si arriva così alla seconda puntata di Matrimonio a prima vista 2020 le cui anticipazioni sono molto interessanti. Nella prima puntata (composta da due episodi), dopo la formazione delle coppie tutto ...

