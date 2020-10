‘Gf Vip 5’, Denis Dosio spiega perché è rimasto deluso da Tommaso Zorzi, svela chi è per lui il concorrente più falso, chi vorrebbe in finale e con quale delle inquiline stava nascendo un’intesa speciale (Di giovedì 8 ottobre 2020) La partecipazione al Grande Fratello Vip 5 di Denis Dosio è stata bruscamente interrotta a causa di una bestemmia che è sfuggita al giovane influencer nel cuore della notte. Il ragazzo, nell’intervista rilasciata a SuperguidaTv, ha spiegato che non si era però subito reso conto della gravità di quello che aveva detto: Quando mi è uscita quella bestemmia sono andato subito nel confessionale a spiegare cosa avessi detto. Avevo paura che la gente a casa avesse inteso un’altra cosa. Io ho detto un’espressione che nelle mie zone viene usato come intercalare. All’inizio non ho avuto paura della squalifica perché pensavo che gli altri potessero capire le mie ragioni. Ho capito la gravità della situazione solo successivamente quando il silenzio ... Leggi su isaechia (Di giovedì 8 ottobre 2020) La partecipazione al Grande Fratello Vip 5 diè stata bruscamente interrotta a causa di una bestemmia che è sfuggita al giovane influencer nel cuore della notte. Il ragazzo, nell’intervista rilasciata a SuperguidaTv, hato che non si era però subito reso conto della gravità di quello che aveva detto: Quando mi è uscita quella bestemmia sono andato subito nel confessionale are cosa avessi detto. Avevo paura che la gente a casa avesse inteso un’altra cosa. Io ho detto un’espressione che nelle mie zone viene usato come intercalare. All’inizio non ho avuto paura della squalifica perché pensavo che gli altri potessero capire le mie ragioni. Ho capito la gravità della situazione solo successivamente quando il silenzio ...

