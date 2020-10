Coronavirus, l’immunologa Viola: “Agire ora o in 2 mesi numeri impressionanti” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “La situazione è preoccupante. I numeri” dell’epidemia di Covid-19 in Italia “crescono e, se non interveniamo subito, nel giro di un paio di mesi saranno impressionanti. Bisogna giocare d’anticipo, non inseguire il virus“. E’ severo il monito di Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova, convinta che “se ora non si mettono in atto delle misure per limitare il diffondersi del contagio, rischiamo di dover intervenire pesantemente a ridosso del Natale”. “Oggi – scrive l’esperta su Facebook – ho comunicato la decisione che la sezione Covid-19 del Festival della Scienza di Genova, di cui sono la direttrice scientifica, non si farà in presenza, come avevamo deciso mesi fa, ma in streaming. E’ triste ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) “La situazione è preoccupante. I” dell’epidemia di Covid-19 in Italia “crescono e, se non interveniamo subito, nel giro di un paio disaranno impressionanti. Bisogna giocare d’anticipo, non inseguire il virus“. E’ severo il monito di Antonella, immunologa dell’università di Padova, convinta che “se ora non si mettono in atto delle misure per limitare il diffondersi del contagio, rischiamo di dover intervenire pesantemente a ridosso del Natale”. “Oggi – scrive l’esperta su Facebook – ho comunicato la decisione che la sezione Covid-19 del Festival della Scienza di Genova, di cui sono la direttrice scientifica, non si farà in presenza, come avevamo decisofa, ma in streaming. E’ triste ...

