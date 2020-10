Coronavirus, Conte: “Non abbassiamo la guardia” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte parla della gestione dell’emergenza Coronavirus in Italia: “Nessun miracolo, solo sacrifici”. Intervenuto ai microfoni di Le Monde, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha fatto il punto sulla gestione dell’emergenza Coronavirus in Italia elogiando l’operato dell’esecutivo ma sempre predicando prudenza. Coronavirus, Conte: “Non abbassiamo la guardia” “Non abbassiamo la guardia …. Nessun miracolo in Italia, solo sacrifici. Oggi questi sforzi ci permettono di affrontare questa nuova fase con un’attenzione massima. Non abbassiamo la guardia, perché siamo consapevoli che una o due settimane di distrazione ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppeparla della gestione dell’emergenzain Italia: “Nessun miracolo, solo sacrifici”. Intervenuto ai microfoni di Le Monde, il Presidente del Consiglio Giuseppeha fatto il punto sulla gestione dell’emergenzain Italia elogiando l’operato dell’esecutivo ma sempre predicando prudenza.: “Nonla guardia” “Nonla guardia …. Nessun miracolo in Italia, solo sacrifici. Oggi questi sforzi ci permettono di affrontare questa nuova fase con un’attenzione massima. Nonla guardia, perché siamo consapevoli che una o due settimane di distrazione ...

