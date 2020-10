Capaccio | imprenditore agricolo vince la battaglia contro il suo aguzzino

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Condanna bis per A.C. divenuto l’incubo di undi. La Corte di Appello di Salerno ha confermato la pena di 3 anni 8 mesi ed euro 1000 inflitta all’imputato in primo grado. L’usuraio, in concorso con un altro soggetto che in primo grado ha patteggiato la pena, pretendeva dalla vittima, a fronte di un prestito degli interessi mensili pari al 20%. Per poter ottenere il denaro i due non hanno esitato ad avere atteggiamenti violenti e minacce. I due non hanno lesinato a suo tempo di intimorire l’dicendo che avrebbero incendiato l’azienda agricola se non avesse versato il dovuto. Fu lo stesso, stanco di minacce e violenze a rivolgersi ai carabinieri. I fatti risalgono al ...