Anticipazioni Il Segreto domenica 11 ottobre 2020 | Adolfo sospetta di Juan

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 8 ottobre 2020)11sotto torchio: è molto strano peril comportamento che ha avutonei confronti di Huertas e non sa spiegarsi il perchè. Per questo motivo e per non continuare a tormentarsi inutilmente, decide di scoprire la verità, chiedendo al suo caro amico di sempre delle spiegazioni in merito. Manon soddisferà completamente la curiosità del Los Visos, in quanto avrà stranamente un atteggiamento reticente nel momento in cui dovrà dargli una risposta.comprenderà solamente che la sua presenza a Puente Viejo non è casuale. Per quale motivo? Cosa sta nascondendo? Ilpuntata di venerdì 9...