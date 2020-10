Will Smith: "Ho rifiutato Django Unchained per volontà di mia figlia Willow" (VIDEO) (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Will Smith ha ammesso di aver rifiutato il ruolo da protagonista di Django Unchained, film del 2012 diretto da Quentin Tarantino, per volontà di sua figlia Willow Smith. Will Smith ha ammesso di aver rifiutato il ruolo da protagonista nel film Django Unchained perché sua figlia Willow gli ha chiesto di farlo. "Ci sono posti in cui potresti non voler andare" ha dichiarato l'attore. A quanto pare, quando deve compiere importanti mosse relative alla sua carriera, Will Smith tiene conto del punto di vista della sua famiglia, come nel caso di Django ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 7 ottobre 2020)ha ammesso di averil ruolo da protagonista di, film del 2012 diretto da Quentin Tarantino, per; di suaowha ammesso di averil ruolo da protagonista nel filmperché suaow gli ha chiesto di farlo. "Ci sono posti in cui potresti non voler andare" ha dichiarato l'attore. A quanto pare, quando deve compiere importanti mosse relative alla sua carriera,tiene conto del punto di vista della sua famiglia, come nel caso di...

