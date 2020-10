Watch Dogs | Legion includerà un crossover con Assassin' s Creed

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ubisoft ha rivelato che un membro dell'Ordine deglii farà la sua apparizione in.Coloro che ottengono il pass stagionale persbloccheranno "Bloodline", un add-on basato sulla trama che lega i personaggi dei due precedenti giochi di. L'espansione darà ai giocatori l'accesso ad Aiden Pierce, protagonista del primo gioco, e Wrench, protagonista del secondo. Sarà introdotto anche qualcuno di nome Darcy, un membro dell'Ordine deglii di's. Non è chiaro cosa significhi la presenza di Darcy nel gioco per i due franchise. Si tratta di un cameo divertente ma superficiale? O suggerisce una connessione canonica tra...

Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer della storia per Watch Dogs: Legion che ripone il destino di Londra nelle mani dei giocatori. Un'entità sconosciuta di nome Zero Day è riuscita a far ...