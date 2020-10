Roma, armi e droga nella cassaforte mimetizzata in cucina: arrestata coppia dai Carabinieri (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ieri mattina, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia Roma Cassia hanno arrestato, per detenzione illegale di arma, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione, una coppia, lui Romano di 46 anni, con precedenti, lei polacca di 43. I due avevano costruito all’interno della loro abitazione una cassaforte, nascosta tra le piastrelle della cucina, in modo tale da poter occultare armi e droga, convinti di non essere scoperti. I militari a seguito di una attività antidroga, dopo averli individuati, hanno proceduto ad identificarli e successivamente, a seguito della perquisizione personale e domiciliare, in zona di Casal Lumbroso, sono riusciti a scovare, grazie ad un congegno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ieri mattina, idella Sezione Operativa della CompagniaCassia hanno arrestato, per detenzione illegale di arma, detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione, una, luino di 46 anni, con precedenti, lei polacca di 43. I due avevano costruito all’interno della loro abitazione una, nascosta tra le piastrelle della, in modo tale da poter occultare, convinti di non essere scoperti. I militari a seguito di una attività anti, dopo averli individuati, hanno proceduto ad identificarli e successivamente, a seguito della perquisizione personale e domiciliare, in zona di Casal Lumbroso, sono riusciti a scovare, grazie ad un congegno ...

CorriereCitta : Roma, armi e droga nella cassaforte mimetizzata in cucina: arrestata coppia dai Carabinieri - llodi_roma : RT @ValerioMalvezzi: Quattro anni fa mi schierai pubblicamente per Donald Trump. Lo rifaccio e dico perché. Perché si batte contro l’ordine… - starmorax_ : RT @ujkivetmuar: Quello che ci resta Le luci di Roma ???? Migliori tracce di Non abbiamo a… - naiemzzu : RT @ujkivetmuar: Quello che ci resta Le luci di Roma ???? Migliori tracce di Non abbiamo a… - ujkivetmuar : Quello che ci resta Le luci di Roma ???? Migliori tracce di Non ab… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma armi Roma, armi e droga nella cassaforte mimetizzata in cucina: arrestata coppia dai Carabinieri Il Corriere della Città Verrà presentata a Rimini Visiteuropewithskal: la nuova piattaforma b2b riservata agli associati

Qui si potranno incontrare il presidente di Skal Italia, Armando Ballarin, il consigliere internazionale Antonio Percario, nonché Paolo Bartolozzi, Luigi Sciarra e Tito Livio Mongelli, rispettivamente ...

DEMOLIZIONI COMPLESSO FRATERNA TAU, ITALIA VIVA:”AMMINISTRAZIONE DIVISA E DISINTERESSATA AL SOCIALE”

L’AQUILA – “Domenico De Nardis, dirigente del Settore Rigenerazione Urbana vorrebbe essere ricordato come lo sceriffo di Nottingham del capoluogo e con l’ordinanza di demolizione del complesso monasti ...

Qui si potranno incontrare il presidente di Skal Italia, Armando Ballarin, il consigliere internazionale Antonio Percario, nonché Paolo Bartolozzi, Luigi Sciarra e Tito Livio Mongelli, rispettivamente ...L’AQUILA – “Domenico De Nardis, dirigente del Settore Rigenerazione Urbana vorrebbe essere ricordato come lo sceriffo di Nottingham del capoluogo e con l’ordinanza di demolizione del complesso monasti ...