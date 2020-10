Putin festeggia il compleanno con una nuova arma micidiale | il missile Zircon | 8 volte più veloce del suono

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una giornata di lavoro come tante altre per Vladimir, che ha in agenda per il giorno del suo 68mo– il sedicesimo da presidente – la presentazione deldella Marina russa. Sul fronte diplomatico, invece, oltre una decina di telefonate sui temi dell’attualità internazionale e colloqui su questioni interne. A precisarlo è il portavoce Dmitry Peskov, spiegando che gli auguri da parte dei famigliari vengono rimandati alla serata. “Riguardo alla serata, amici, parenti e tutte le persone a lui più vicine e più care si congratuleranno con lui, come avviene tradizionalmente”. Auguri sono già arrivati da alcuni capi di stato stranieri, tra cui i presidenti di Bielorussia, Moldova e ...