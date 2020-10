Ottobre potrebbe essere freddo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Chi mai avrebbe immaginato un ribaltone meteo climatico di questo genere? Nessuno. Ripensando agli scorsi mesi di Ottobre viene difficile pensare al freddo. Magari non è altrettanto difficile pensare alle alluvioni, questo sì, ma il freddo è tutt’altra cosa. Quest’anno, invece, a dispetto di tutte quelle proiezioni che avrebbero voluto un Ottobre caldo, o comunque mite, le carte in tavola sono state stravolte. Tra qualche giorno torneremo a parlare di depressioni nordiche, di aria artica, di nevicate, di maltempo. Non che sino a questo momento abbia fatto caldo, questo sia chiaro. Stiamo avendo temperature non lontane dalle medie stagionali, grado più grado meno. Parlare di normalità, visti i precedenti, fa quasi impressione. Figuriamoci parlare di ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Chi mai avrebbe immaginato un ribaltone meteo climatico di questo genere? Nessuno. Ripensando agli scorsi mesi diviene difficile pensare al. Magari non è altrettanto difficile pensare alle alluvioni, questo sì, ma ilè tutt’altra cosa. Quest’anno, invece, a dispetto di tutte quelle proiezioni che avrebbero voluto uncaldo, o comunque mite, le carte in tavola sono state stravolte. Tra qualche giorno torneremo a parlare di depressioni nordiche, di aria artica, di nevicate, di maltempo. Non che sino a questo momento abbia fatto caldo, questo sia chiaro. Stiamo avendo temperature non lontane dalle medie stagionali, grado più grado meno. Parlare di normalità, visti i precedenti, fa quasi impressione. Figuriamoci parlare di ...

Profilo3Marco : RT @Cartabiancarai3: #GiorgioLocatelli: 'Noi italiani adottiamo le misure con più facilità. In Inghilterra i casi stanno crescendo del 25 p… - youniversee1 : Intorno al 15 Ottobre un #asteroide near-Earth entrerà in orbita terrestre diventando una luna temporanea fino ad a… - taylorftsuga : @feltonsguitar Dal pov radiofonico anche betty ed exile sono singolo ma senza video, a questo punto avrà agito in q… - WiildBoy : RT @Ghido85: Ehi ragazzi, una fonte anonima mi ha detto che il codice potrebbe arrivare tra le 22 e le 23 del 8 Ottobre sul canale Telegram… - GamesPaladinsIT : RT @Ghido85: Ehi ragazzi, una fonte anonima mi ha detto che il codice potrebbe arrivare tra le 22 e le 23 del 8 Ottobre sul canale Telegram… -

Ultime Notizie dalla rete : Ottobre potrebbe Ottobre potrebbe essere freddo Meteo Giornale Nebulosa della Carena: la straordinaria immagine della culla delle stelle

Per poter osservare la Nebulosa della Carena ... il cui lancio è stato rinviato ad ottobre 2021. Secondo Hartigan “strutture come il Muro Occidentale diventeranno ricchi terreni di caccia ...

Il curioso caso delle RTX 3080 vendute a prezzi folli da una sussidiaria di MSI

07 OTT Il supercomputer più potente del Regno Unito ... ecco dove comprarle 06 OTT Vivo arriva in Italia: presentazione il 20 ottobre per i primi smartphone dell'azienda Crysis Remastered alla prova, ...

Per poter osservare la Nebulosa della Carena ... il cui lancio è stato rinviato ad ottobre 2021. Secondo Hartigan “strutture come il Muro Occidentale diventeranno ricchi terreni di caccia ...07 OTT Il supercomputer più potente del Regno Unito ... ecco dove comprarle 06 OTT Vivo arriva in Italia: presentazione il 20 ottobre per i primi smartphone dell'azienda Crysis Remastered alla prova, ...