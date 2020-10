Marta, laurenda in Medicina, vive in barca a vela: "L’ormeggio costa come una stanza in affitto" (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ha scelto di mollare gli ormeggi e di andare a vivere in barca a vela. Marta Magnano, laureanda in Medicina, 30 anni, ha comprato mesi fa “Churingas”, una barca da dieci metri e ha detto addio all’appartamento che condivideva a Cagliari, la sua città, con altri studenti. Al Corriere della Sera ha raccontato la sua storia: “Le onde sono uguali per tutti ma solo pochi hanno il coraggio di cavalcarle”.“Ci pensavo da anni ma credevo che acquistare un’imbarcazione e viverci fosse possibile solo per i milionari. Poi dovendo cambiare casa il 31 dicembre 2018, ho fatto per gioco un giro su un portale di barche usate. Ho scoperto che erano alla portata delle tasche di una studente-lavoratrice come ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Ha scelto di mollare gli ormeggi e di andare are inMagnano, laureanda in, 30 anni, ha comprato mesi fa “Churingas”, unada dieci metri e ha detto addio all’appartamento che condivideva a Cagliari, la sua città, con altri studenti. Al Corriere della Sera ha raccontato la sua storia: “Le onde sono uguali per tutti ma solo pochi hanno il coraggio di cavalcarle”.“Ci pensavo da anni ma credevo che acquistare un’imzione erci fosse possibile solo per i milionari. Poi dovendo cambiare casa il 31 dicembre 2018, ho fatto per gioco un giro su un portale di barche usate. Ho scoperto che erano alla portata delle tasche di una studente-lavoratrice...

marcovolpicell : RT @HuffPostItalia: Marta, laurenda in Medicina, vive in barca a vela: 'L’ormeggio costa come una stanza in affitto' - Naranmike : RT @HuffPostItalia: Marta, laurenda in Medicina, vive in barca a vela: 'L’ormeggio costa come una stanza in affitto' - HuffPostItalia : Marta, laurenda in Medicina, vive in barca a vela: 'L’ormeggio costa come una stanza in affitto' -

Ultime Notizie dalla rete : Marta laurenda Marta, laurenda in Medicina, vive in barca a vela: "L'ormeggio costa come una stanza in affitto" L'HuffPost Marta, laurenda in Medicina, vive in barca a vela: "L’ormeggio costa come una stanza in affitto"

Ha scelto di mollare gli ormeggi e di andare a vivere in barca a vela. Marta Magnano, laureanda in Medicina, 30 anni, ha comprato mesi fa “Churingas”, una barca da dieci metri e ha detto addio ...

“A partire da Orsola Caccia”: la nuova mostra al Museo Civico di Moncalvo

Arriva la nuova mostra con il collettivo tutto al femminile “La Masca” che accoglierà all’insegna del’arte i visitatori delle fiere autunnali moncalvesi ...

Ha scelto di mollare gli ormeggi e di andare a vivere in barca a vela. Marta Magnano, laureanda in Medicina, 30 anni, ha comprato mesi fa “Churingas”, una barca da dieci metri e ha detto addio ...Arriva la nuova mostra con il collettivo tutto al femminile “La Masca” che accoglierà all’insegna del’arte i visitatori delle fiere autunnali moncalvesi ...