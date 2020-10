Mafia Definitive Edition, il paradiso dei gangster videogame (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lost Heaven, un paradiso perduto, o forse mancato, tra i fumi di una metropoli americana di fine anni Trenta. Qui si muove lentamente il racconto di Mafia, vero e proprio capolavoro generazionale, che ha avvicinato il panorama videoludico ai gangster movie. Rimessa a nuovo in una versione remake, totalmente ammodernata sul versante grafico, l’opera di Hangar 13 è tornata sulle scene per ricordarci che le grandi storie, in fondo, non tramontano mai. La ballata di Tommy Angelo L’ambientazione, il titolo e lo scenario proposti in Mafia Definitive Edition, così come nella versione originaria di vent’anni fa, potrebbero rimandare ai grandi cult del cinema criminale, a partire da quel Padrino che del genere di riferimento è tutt’oggi il sovrano ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lost Heaven, unperduto, o forse mancato, tra i fumi di una metropoli americana di fine anni Trenta. Qui si muove lentamente il racconto di, vero e proprio capolavoro generazionale, che ha avvicinato il panorama videoludico aimovie. Rimessa a nuovo in una versione remake, totalmente ammodernata sul versante grafico, l’opera di Hangar 13 è tornata sulle scene per ricordarci che le grandi storie, in fondo, non tramontano mai. La ballata di Tommy Angelo L’ambientazione, il titolo e lo scenario proposti in, così come nella versione originaria di vent’anni fa, potrebbero rimandare ai grandi cult del cinema criminale, a partire da quel Padrino che del genere di riferimento è tutt’oggi il sovrano ...

Le classifiche italiane di vendita della Week 39. Mafia: Definitive Edition entra in classifica

Di seguito trovate le classifiche di vendita combined relative alla week 39 fornite da B2Boost nell’ambito del progetto GSD (Game Sales Data), promosso dalla federazione europea ISFE. Nuova ...

