Ispettori FIGC a Castel Volturno, Ziliani punge sui social (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Paolo Ziliani, giornalista de “Il fatto quotidiano”, ironizza sulla presenza degli Ispettori FIGC nel centro di Castel Volturno. Ziliani cita addirittura Stephen King per sottolineare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Paolo, giornalista de “Il fatto quotidiano”, ironizza sulla presenza deglinel centro dicita addirittura Stephen King per sottolineare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ZZiliani : Da un romanzo di Stephen King e Gabriele Gravina, prossimamente su Sky Sport e DAZN: “La bolla” (“The Dome”), la ve… - TgLa7 : #Covid: Napoli; ispettori Figc controllano la 'bolla'. Visita a Castel Volturno per la verifica delle procedure - NapoliCapitale : RT @Gianluca_2205: Il Genoa appestato come Renzo Tramaglino: nothing. Il Napoli con due positivi, la @FIGC: - ispettori a Castelvolturno; -… - giorgiocatone : RT @ZZiliani: Da un romanzo di Stephen King e Gabriele Gravina, prossimamente su Sky Sport e DAZN: “La bolla” (“The Dome”), la vera storia… - SportRepubblica : Napoli, gli ispettori della Figc a Castel Volturno: controlli sulla 'bolla'. Nuovi tamponi tutti negativi -

Ultime Notizie dalla rete : Ispettori FIGC Calcio, Napoli: visita di controllo degli ispettori Figc nel centro tecnico Salernonotizie.it Calcio Napoli: Test ancora negativi, ispezione Figc. Domani l’esito per Lobotk

NAPOLI - C'erano i calciatori e lo staff tecnico azzurro a Castel Volturno ma oggi c'erano anche gli ispettori della procura federale della Figc che sono andati al centro tecnico a verificare la sicur ...

Napoli, UFFICIALE: tutti negativi i tamponi di stamattina

Il Napoli ha comunicato ufficialmente che sono tutti negativi i tamponi effettuati stamattina: positivo solo un giocatore della Primavera ...

NAPOLI - C'erano i calciatori e lo staff tecnico azzurro a Castel Volturno ma oggi c'erano anche gli ispettori della procura federale della Figc che sono andati al centro tecnico a verificare la sicur ...Il Napoli ha comunicato ufficialmente che sono tutti negativi i tamponi effettuati stamattina: positivo solo un giocatore della Primavera ...