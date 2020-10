Fedez e Chiara Ferragni aspettano una femmina | Leone avrà una sorellina

(Di mercoledì 7 ottobre 2020)una. Dopo la nascita del piccoloquasi tre anni fa, la coppia più amata dello showbiz italiano ha svelato di essere in attesa del secondo figlio. Pochi minuti fa, l’indiscrezione è arrivata dal settimanale Oggi.unae il marito... L'articolounaavrà unaproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Corriere : Ferragni e Fedez aspettano una femmina: Leone avrà una sorellina - rtl1025 : Chiara Ferragni è incinta ?? @ChiaraFerragni @Fedez?? - tuttosport : #Dybala e #Oriana a cena con... Chiara #Ferragni e #Fedez - pipposcifo1 : RT @HuffPostItalia: Chiara Ferragni e Fedez aspettano una bambina - peppe844 : @Fedez @ChiaraFerragni AUGURISSIMI -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez Chiara

Chiara Ferragni e Fedez hanno da poco annunciato di essere in attesa del loro secondo figlio e, a quanto pare, il piccolo (o la piccola) dovrebbe nascere a Marzo come il fratello maggiore, Leone.Sarà una femmina, una sorellina per Leone. Chiara Ferragni e Fedez aspettano una bambina, lo ha svelato il settimanale Oggi che gli ha dedicato la copertina. Pochi giorni fa la coppia lo aveva ...