Cena con focolaio a Latina | la Asl citofona al Capitano Il direttore dell’Azienda sanitaria pontina | “Salvini dovrebbe stare in isolamento” Positivo il coordinatore laziale del Carroccio Zicchieri

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Le regole, solitamente, son fatte per essere rispettate, soprattutto nel caso esse riguardino le procedure da seguire per il contenimento della pandemia. Evidentemente a Matteo Salvini questo sfugge ed è dovuto intervenire per ricordarglielo, in maniera ferma e decisa, ilgenerale dell’AslGiorgio Casati: “Salviniin isolamento”. Dopo aver partecipato il 25 settembre, in occasione dell’ultima campagna elettorale, ad un comizio dove uno degli organizzatori, il deputato edella Lega Francesco(nella foto), è risultatoal coronavirus questa infatti sarebbe la prassi. “Questo non vale solo per Salvini e Claudio Durigon (anche lui presente ...