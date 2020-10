Buco dell’ozono: ha raggiunto la sua estensione massima (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Arriva l’allarme del Copernicus climate change service (C3s): il Buco dell’ozono ha raggiunto la sua estensione massima. Il Buco dell’ozono Secondo Copernicus climate change service (C3s), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio da parte della commissione Europea, il Buco dell’ozono ha raggiunto la sua massima estensione in ampiezza e profondità. “Il Buco dell’ozono di quest’anno ha raggiunto la sua massima estensione e in generale grandi dimensioni a livello di profondità e ampiezza negli ultimi anni”. È stato osservato che: “Le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Arriva l’allarme del Copernicus climate change service (C3s): ildell’ozono hala sua. Ildell’ozono Secondo Copernicus climate change service (C3s), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio da parte della commissione Europea, ildell’ozono hala suain ampiezza e profondità. “Ildell’ozono di quest’anno hala suae in generale grandi dimensioni a livello di profondità e ampiezza negli ultimi anni”. È stato osservato che: “Le ...

fattoquotidiano : Il buco dell’ozono ha raggiunto la sua massima estensione: “Le concentrazioni in Antartide si sono ridotte a valori… - Agenzia_Ansa : Il buco dell'ozono alla sua massima estensione @AnsaAmbiente #ambiente #Copernicus #ozono #clima #ANSA - greenMe_it : Il buco dell’ozono non era mai stato cosi ampio e profondo, le nuove terribili immagini satellitari di Copernicus - luc798 : RT @ultimenotizie: Il buco dell'ozono ha raggiunto la sua massima estensione in ampiezza e profondità. Lo afferma Copernicus climate change… - SerenaNascimben : Il buco dell'Ozono ha raggiunto la sua massima estensione. ?????? -

