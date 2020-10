Barbara d’Urso sconvolta, duro sfogo contro un suo ospite: “Tu non mi usi” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Barbara d’Urso ha perso di nuovo la pazienza oggi a Pomeriggio 5 e stavolta il bersaglio del suo sfogo è Iconize. Nella puntata di oggi è tornata ospite Soleil Sorge nel salotto del pomeriggio di Canale 5 e ha parlato di nuovo dell’aggressione omofoba subita da Iconize. Dayane Mello ha sganciato la bomba qualche settimana … L'articolo Barbara d’Urso sconvolta, duro sfogo contro un suo ospite: “Tu non mi usi” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 7 ottobre 2020)d’Urso ha perso di nuovo la pazienza oggi a Pomeriggio 5 e stavolta il bersaglio del suoè Iconize. Nella puntata di oggi è tornataSoleil Sorge nel salotto del pomeriggio di Canale 5 e ha parlato di nuovo dell’aggressione omofoba subita da Iconize. Dayane Mello ha sganciato la bomba qualche settimana … L'articolod’Ursoun suo: “Tu non mi usi” proviene da Gossip e Tv.

