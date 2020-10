Turismo in ginocchio: persa la metà delle presenze e bruciati 16 miliardi (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott – Non si ferma la conta dei danni del lockdown per l’emergenza coronavirus e di quanto la serrata generale abbia messo in crisi l’economia italiana. Oltre al mercato del lavoro e i consumi, uno dei settori più colpiti in assoluto dal confinamento e dalla chiusura delle frontiere dei mesi scorsi è il Turismo. Nello specifico, sono 5 i sistemi turistici regionali più colpiti: Veneto, Sicilia, Toscana, Lombardia e Lazio. E’ quanto emerge da uno studio dell’istituto Demoskopika, secondo cui il Veneto risulta in testa anche per la contrazione della spesa turistica, stimata in 3.272 milioni di euro in meno. Tutti i numeri del crollo del settore Vediamo nel dettaglio a quanto ammonta il danno subito dal crollo delle presenze turistiche. In testa abbiamo detto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott – Non si ferma la conta dei danni del lockdown per l’emergenza coronavirus e di quanto la serrata generale abbia messo in crisi l’economia italiana. Oltre al mercato del lavoro e i consumi, uno dei settori più colpiti in assoluto dal confinamento e dalla chiusurafrontiere dei mesi scorsi è il. Nello specifico, sono 5 i sistemi turistici regionali più colpiti: Veneto, Sicilia, Toscana, Lombardia e Lazio. E’ quanto emerge da uno studio dell’istituto Demoskopika, secondo cui il Veneto risulta in testa anche per la contrazione della spesa turistica, stimata in 3.272 milioni di euro in meno. Tutti i numeri del crollo del settore Vediamo nel dettaglio a quanto ammonta il danno subito dal crolloturistiche. In testa abbiamo detto ...

Turismo, è il Veneto, con quasi 10 milioni di presenze in meno, a far segnare il maggior calo di ospiti nella Regione a seguito della crisi seguita alla pandemia da Covid19. E la crisi ...

Un’emorragia silenziosa

La potenza di fuoco emanata dal premier Conte nella fase più acuta dell’epidemia non c’è stata. Quella che si sta vivendo è un’emorragia silenziosa che ...

Turismo, è il Veneto, con quasi 10 milioni di presenze in meno, a far segnare il maggior calo di ospiti nella Regione a seguito della crisi seguita alla pandemia da Covid19. E la crisi ...