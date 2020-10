Sud: Conte, 'sgravi su lavoro al 30% siano decennali, pronti a battaglia in Ue' (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "C'è il massimo impegno del governo affinché la riduzione del costo del lavoro del 30% per le imprese al Sud diventi strutturale. Noi combatteremo in Ue affinché quella misura sia decennale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo all'assemblea nazionale di Confcooperative. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott. (Adnkronos) - "C'è il massimo impegno del governo affinché la riduzione del costo deldel 30% per le imprese al Sud diventi strutturale. Noi combatteremo in Ue affinché quella misura sia decennale". Lo ha detto il premier Giuseppeintervenendo all'assemblea nazionale di Confcooperative.

(Adnkronos) - "C'è il massimo impegno del governo affinché la riduzione del costo del lavoro del 30% per le imprese al Sud diventi strutturale. Noi combatteremo in Ue affinché quella misura sia ...

Recovery:Conte,Ue ha lasciato austerity, è svolta ideologica

"La svolta è che l'Ue per la prima volta ha abbandonata una prospettiva di austerità, si è orientata verso un modello di sviluppo verde, sostenibile, digitale e ha consentito a Paesi come l'Italia di ...

Recovery:Conte,Ue ha lasciato austerity, è svolta ideologica

"La svolta è che l'Ue per la prima volta ha abbandonata una prospettiva di austerità, si è orientata verso un modello di sviluppo verde, sostenibile, digitale e ha consentito a Paesi come l'Italia di ..."