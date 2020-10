Roma, Mkhitaryan: “Scontri tra Armenia e Azerbaigian? Interrompete questa tragedia” (Di martedì 6 ottobre 2020) Il centrocampista delle Roma Henrikh Mkhitaryan, attraverso i propri profili social, è tornato a parlare degli scontri di questi giorni tra Armenia e Azerbaigian: “Sono un atleta professionista che rappresenta orgogliosamente in tutto il mondo l’Armenia, e oggi scrivo questa lettera con grandissime preoccupazioni. Mentre il mondo e’ testimone di una tragica guerra senza precedenti in Nagorno Karabakh, permettetemi di dar voce alla profonda preoccupazione che il mio Paese si trovi in grande pericolo. Mentre la guerra entra nella seconda settimana di scontri, l’Armenia e l’Artaskh continuano a difendere il proprio diritto di essere una Nazione indipendente, di continuare ad esistere sui territori storicamente occupati e di preservare ... Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) Il centrocampista delleHenrikh, attraverso i propri profili social, è tornato a parlare degli scontri di questi giorni tra: “Sono un atleta professionista che rappresenta orgogliosamente in tutto il mondo l’, e oggi scrivolettera con grandissime preoccupazioni. Mentre il mondo e’ testimone di una tragica guerra senza precedenti in Nagorno Karabakh, permettetemi di dar voce alla profonda preoccupazione che il mio Paese si trovi in grande pericolo. Mentre la guerra entra nella seconda settimana di scontri, l’e l’Artaskh continuano a difendere il proprio diritto di essere una Nazione indipendente, di continuare ad esistere sui territori storicamente occupati e di preservare ...

