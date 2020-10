(Di martedì 6 ottobre 2020) Laha messo sotto contratto Chrisacquisendolo a titolo definitivo dal Manchester United.Calciomercato, ufficiale l’acquisto di: il difensore inglese arriva a titolo definitivoIl difensore inglese nella scorsa stagione ha indossato la maglia giallorossa e non vedeva l'ora di tornare alla corte di Paulo Fonseca per continuare la sua avventura nella Capitale. Nel frattempo laha presentato lain vista della prossima edizione di Europa League che la vedrà impegnata contro CSKA Sofia, Young Boys e Club. Presenti i nuovi acquisti, Pedro e Borja Majoral oltre a tre sorprese quali Juan Jesus, Fazio e l'infortunato. Resta fuori dalle gare europee ...

Mediagol : #Roma, consegnata la #listaUEFA: ci sono #Smalling e Zaniolo, escluso #JavierPastore - Mediagol : #Roma, consegnata la lista UEFA: ci sono Smalling e Zaniolo, escluso Javier Pastore

Roma, 6 ott. - Si celebra domani la Giornata nazionale della ... Paola Carruba. Alle 13.00 la cerimonia di consegna del 'Premio Psicologi per la Solidarietà' alla Protezione civile, con l'intervento ...Inzaghi non inserisce a sorpresa il romeno nell'elenco campionato, sì in quello Uefa. Dentro Djavan Anderson e Akpa Akpro ...