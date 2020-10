La bolla Juventus finisce in Procura. La Asl: «Segnaleremo i calciatori che hanno violato l’isolamento» (Di martedì 6 ottobre 2020) La bolla Juventus finisce in Procura. La tanto decantata – da Andrea Agnelli – bolla Juventus finisce in aula di giustizia. Il Corriere di Torino fornisce una delle notizie più attese della giornata, quella relativa ai sette calciatori della Juventus che hanno violato l’isolamento domiciliare (come segnalato oggi dalla Gazzetta dello sport). Il Corriere scrive che la Asl Città di Torino segnalerà in Procura i calciatori della Juventus che hanno lasciato il J Hotel o il loro domicilio privato per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali, violando l’isolamento a cui erano tenuti a ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 6 ottobre 2020) Lain. La tanto decantata – da Andrea Agnelli –in aula di giustizia. Il Corriere di Torino fornisce una delle notizie più attese della giornata, quella relativa ai settedellachel’isolamento domiciliare (come segnalato oggi dalla Gazzetta dello sport). Il Corriere scrive che la Asl Città di Torino segnalerà indellachelasciato il J Hotel o il loro domicilio privato per raggiungere i ritiri delle rispettive nazionali, violando l’isolamento a cui erano tenuti a ...

mirkopo871 : RT @napolista: La bolla Juventus finisce in Procura. La Asl: «Segnaleremo i calciatori che hanno violato l’isolamento» Si tratta di Bentan… - FERRARAPASQUAL2 : RT @napolista: La bolla Juventus finisce in Procura. La Asl: «Segnaleremo i calciatori che hanno violato l’isolamento» Si tratta di Bentan… - cicciopuz : RT @ilgiornale: Juventus, sette giocatori via dall'isolamento senza l'ok della Asl: spunta ipotesi di reato penale. - valitutto67 : RT @napolista: La bolla Juventus finisce in Procura. La Asl: «Segnaleremo i calciatori che hanno violato l’isolamento» Si tratta di Bentan… - napolista : La bolla Juventus finisce in Procura. La Asl: «Segnaleremo i calciatori che hanno violato l’isolamento» Si tratta… -

Ultime Notizie dalla rete : bolla Juventus Juve, in sette lasciano la bolla: Ronaldo e Dybala verso le nazionali La Gazzetta dello Sport Napoli, tamponi negativi: azzurri nella “bolla” di Castel Volturno

L’ultimo giro di tamponi del Napoli ha fatto tirare un sospiro di sollievo: azzurri negativi al Covid, ora proseguiranno gli allenamenti nella bolla. Negli Stati Uniti la bolla, bubble in inglese, ha ...

Inchiesta della Procura Federale: cosa rischia il Napoli

L'apertura di un'inchiesta da parte della Procura Federale fa tremare il Napoli: il club rischia la penalizzazione per il mancato rispetto del protocollo.

Comm. Medica FIGC, Salini: "Juventus-Napoli, secondo il protocollo c'erano le condizioni per giocare"

Non entro nel merito di Juventus-Napoli, sul protocollo c'è scritto che i positivi vanno isolati e gli altri devono entrare in bolla. Secondo il protocollo c'erano le condizioni per giocare ...

L’ultimo giro di tamponi del Napoli ha fatto tirare un sospiro di sollievo: azzurri negativi al Covid, ora proseguiranno gli allenamenti nella bolla. Negli Stati Uniti la bolla, bubble in inglese, ha ...L'apertura di un'inchiesta da parte della Procura Federale fa tremare il Napoli: il club rischia la penalizzazione per il mancato rispetto del protocollo.Non entro nel merito di Juventus-Napoli, sul protocollo c'è scritto che i positivi vanno isolati e gli altri devono entrare in bolla. Secondo il protocollo c'erano le condizioni per giocare ...