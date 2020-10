Giordano Sbarro Istitute di Philadelphia | “Stop psicosi | restrizioni di De Luca eccessive”

Leggi su 2anews

(Di martedì 6 ottobre 2020) Antonio(direttoredi) sugli ultimi provvedimenti della Regione Campania per contenere il Covid 19: “di Desono eccessive”. “LeDevanno nell’eccesso”. Lo ha detto Antonio(direttoredi), ospite via Skype di ‘Più di così’, programma in onda su Radio Crc Targato Italia, …