ENAV e Leonardo insieme per soluzioni innovative nella navigazione degli elicotteri

(Teleborsa) – Leonardo ed ENAV collaboreranno unendo le rispettive competenze, industriale e di gestione della navigazione, per lo sviluppo di tecnologie di navigazione volte a modernizzare e rendere più efficiente e sicuro l'impiego di elicotteri e l'utilizzo dello spazio aereo. È stata siglata oggi dagli Ad di Leonardo, Alessandro Profumo, e di ENAV, Paolo Simioni, una Lettera d'Intenti (LoI) per l'avvio di una partnership, che consentirà di offrire agli operatori di elicotteri una serie di prodotti e servizi di navigazione strumentale avanzata e di adeguare anche le relative infrastrutture. La partnership darà vita ad un'iniziativa unica a livello internazionale.

