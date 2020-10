“È stata con quel cantante!”. Elisabetta Gregoraci, bomba sul flirt prima del GF Vip (Di martedì 6 ottobre 2020) “Sei l’epicentro del mio terremoto”. Questa frase, in coda a un aereo che qualche giorno fa ha sorvolato la Casa del “Grande Fratello Vip”. Un gesto che ha suscitato entusiasmo negli inquilini del reality condotto da Alfonso Signorini. La dedica è per Elisabetta Gregoraci, la showgirl ha riconosciuto immediatamente le parole della canzone “9.3” di Mr Rain e ha capito che il messaggio era destinato a lei: “Il primo aereo è per me”, ha esclamato felice. “Ma è una frase d’amore ragazzi!”, aveva fatto notare Guenda. “È un gruppo Whatsapp, non siate gelosi! Noi usiamo sempre questa frase…”. “Sei falsa”, aveva scherzato Tommaso Zorzi. Meno felice di quanto accaduto era stato Pierpaolo Pretelli, negli ultimi giorni sempre ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) “Sei l’epicentro del mio terremoto”. Questa frase, in coda a un aereo che qualche giorno fa ha sorvolato la Casa del “Grande Fratello Vip”. Un gesto che ha suscitato entusiasmo negli inquilini del reality condotto da Alfonso Signorini. La dedica è per, la showgirl ha riconosciuto immediatamente le parole della canzone “9.3” di Mr Rain e ha capito che il messaggio era destinato a lei: “Il primo aereo è per me”, ha esclamato felice. “Ma è una frase d’amore ragazzi!”, aveva fatto notare Guenda. “È un gruppo Whatsapp, non siate gelosi! Noi usiamo sempre questa frase…”. “Sei falsa”, aveva scherzato Tommaso Zorzi. Meno felice di quanto accaduto era stato Pierpaolo Pretelli, negli ultimi giorni sempre ...

FIGCfemminile : ?? La @JuventusFCWomen supera il @acmilan ??? per 1??-0?? con un calcio di rigore di @cristianagire ??? ?? È stata un… - borghi_claudio : ...martedì questo nulla doveva essere presentato in pompa magna in aula, peccato però che causa #Lorenzin positiva… - msdsalute : Il nostro Presidente e AD @luppi_n al #FestivalSviluppoSostenibile: “Nessuno può farcela da solo e la partnership è… - DaniloxDb : RT @francescatotolo: Ripropongo il mio articolo della scorsa settimana in cui ho messo nero su bianco i numeri dell’anomalia (solo italiana… - okeicomevuoitu : RT @wildfiresqueen: Io comunque mi ricordo di quando Matilde parlava con Stefania di far fare un balletto a Tommy anche con i tacchi perchè… -

Ultime Notizie dalla rete : stata con L'ESPOSIZIONE È stata una navigazione difficile, affrontata con coraggio, Il Gazzettino Meteo Belluno: variabile martedì, qualche possibile rovescio mercoledì, bel tempo giovedì

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. mercoledì, 7 ottobre: Cieli in prevalenza poco o ...

Meteo Lodi: martedì variabile, poi bel tempo

I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: vento. giovedì, 8 ottobre: Bel tempo con sole splendente per l'intera ...

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente. mercoledì, 7 ottobre: Cieli in prevalenza poco o ...I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: vento. giovedì, 8 ottobre: Bel tempo con sole splendente per l'intera ...