Bonafoni | Casa Donne salva | ma Raggi deve ripristinare convenzione

(Di martedì 6 ottobre 2020) Roma – Cosi’ in un comunicato la Consigliera del Lazio Marta, Capogruppo della Lista Civica Zingaretti: “Ladellee’, grazie ad un emendamento al Decreto Bilancio approvato in Senato che prevede lo stanziamento di 900.000 euro per l’anno 2020, per integrare gli importi destinati all’estinzione del debito nei confronti di Roma Capitale.” Continua: “Un risultato importante, certo, a dimostrazione di come la buona politica possa essere il traino per un cambio di mentalita’, capace di legittimare ed arricchire la relazione tra istituzioni, spazi comuni, gestione delle risorse e femminismo.” “Un risultato che non puo’ esser definitivo einvece guardare al passo successivo da fare: ...