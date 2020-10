Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Erica Wall (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il giorno 17 aprile 2017 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 5 di Vite al limite con protagonista Erica Wall. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha cominciato a prendere peso a causa di problemi molteplici tra cui la morte della madre e addirittura una violenza sessuale di gruppo. Vite al limite – Erica Wall Erica, la protagonista, ha 44 anni, vive a Lompoc in California, e all’inizio del suo percorso pesa ben 300 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà, perdendo 86 kg per arrivare a 214 chilogrammi. Erica ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il giorno 17 aprile 2017 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la terza puntata della stagione 5 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di una donna che ha cominciato a prendere peso a causa di problemi molteplici tra cui la morte della madre e addirittura una violenza sessuale di gruppo.al, la protagonista, ha 44 anni, vive a Lompoc in California, e all’inizio del suo percorso pesa ben 300 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan calerà, perdendo 86 kg per arrivare a 214 chilogrammi....

Dandaridu : @fauci78 @realtimetvit Vite al limite come ciliegina sulla torta - CambiasoJack : @Luca__ @AlbertoBagnai Per salvare vite in mare s'intende chi naufraga, non chi e' sul barcone che attraversa irreg… - christiancritic : @GiuseppeConteIT @robersperanza un politico diventa uno statista se è in grado di vedere avanti... Anticipate il pr… - ilbaku : @NadiaPasticcio C’è curvy e curvy. Un conto è la Incontrada, un altro le sciure americane di Vite al Limite ?? - zazoomblog : Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Lisa Fleming - #limite #Time: #stasera #storia -