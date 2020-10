Terracina, un positivo al comizio elettorale di Salvini. La cena diventa un cluster (Di lunedì 5 ottobre 2020) Coronavirus, una persona positiva al comizio elettorale di Matteo Salvini. Si teme un maxi-cluster, scatta la corsa ai tamponi. Coronavirus, un positivo al comizio elettorale al quale era presente anche Salvini. Scatta l’allarme coronavirus a Terracina, dove si registra un considerevole aumento dei casi che ha spinto i media locali a parlare della possibilità di un mini-lockdown per circoscrivere i nuovi casi. Nelle ultime ore è emersa la notizia che è risultato positivo al coronavirus anche un collaboratore di Matteo Salvini, che aveva preso parte ad una manifestazione elettorale alla quale aveva preso parte anche il leader della Lega. Coronavirus, un ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 5 ottobre 2020) Coronavirus, una persona positiva aldi Matteo. Si teme un maxi-, scatta la corsa ai tamponi. Coronavirus, unalal quale era presente anche. Scatta l’allarme coronavirus a, dove si registra un considerevole aumento dei casi che ha spinto i media locali a parlare della possibilità di un mini-lockdown per circoscrivere i nuovi casi. Nelle ultime ore è emersa la notizia che è risultatoal coronavirus anche un collaboratore di Matteo, che aveva preso parte ad una manifestazionealla quale aveva preso parte anche il leader della Lega. Coronavirus, un ...

