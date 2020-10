Sirius svela tutto su Gemma | “Il sesso? Ecco la verità…”

(Di lunedì 5 ottobre 2020) Nicola Vivarelli eGalgani hanno passato un paio di giorni insieme a Roma. Così, sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, il giovane marinaio ha deciso di raccontare com’è andato il loro breve soggiorno nella Capitale trascorso qualche tempo fa.si era detto soddisfatto del tempo trascorso con la dama torinese e non aveva escluso di trascorrere altri momenti con lei, sempre però se i loro impegni reciproci lo dovessero consentire. (Continua...)si confida suNicola ha così raccontato di avere passato condue giorni di relax. La donna lo ha anche portato in un ristorante tipico romano, così da fargli degustare i piatti della cucina locale. Questo breve soggiorno insieme ha permesso alla coppia di sentirsi ...

Ultime Notizie dalla rete : Sirius svela

DiLei

E l’uomo, in questa circostanza, è sembrato essere particolarmente nervoso. Un atteggiamento che poco ha gradito Carlotta, la quale gli ha puntato il dito contro, dichiarando di credere stia facendo u ...La dama romana Valentina Autiero rivela, in una recente intervista, come sta procedendo la sua conoscenza con Germano e allo stesso tempo svela qualche apprezzamento nei confronti di Gianluca e muove ...