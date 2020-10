Roma, Diego Perotti ai saluti: ufficiale il trasferimento al Fenerbahce (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Roma ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Diego Perotti al Fenerbahce, con cui l’esterno argentino ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Dopo cinque stagione si chiude quindi l’esperienza in giallorosso di Perotti, che nonostante diversi problemi fisici nelle ultime stagioni ha totalizzato da gennaio 2016 un totale di 138 presenze e 31 reti. Tra i gol spicca quello allo scadere di Roma-Genoa del 2016/2017, che permise ai giallorossi di qualificarsi alla Champions League nell’ultima partita di Francesco Totti. Il video postato dalla Roma su Twitter 🤝 @D 10Perotti ceduto al Fenerbahce In bocca al lupo, Diego. Grazie per queste 5 stagioni insieme ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) Laha ufficializzato la cessione a titolo definitivo dial, con cui l’esterno argentino ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Dopo cinque stagione si chiude quindi l’esperienza in giallorosso di, che nonostante diversi problemi fisici nelle ultime stagioni ha totalizzato da gennaio 2016 un totale di 138 presenze e 31 reti. Tra i gol spicca quello allo scadere di-Genoa del 2016/2017, che permise ai giallorossi di qualificarsi alla Champions League nell’ultima partita di Francesco Totti. Il video postato dallasu Twitter 🤝 @D 10ceduto alIn bocca al lupo,. Grazie per queste 5 stagioni insieme ...

Advertising

AnsaRomaLazio : Roma: ufficiale la cessione di Perotti al Fenerbahce. Il club giallorosso augura il meglio a Diego per nuova avvent… - sportface2016 : #Calciomercato #Roma Ufficiale la cessione di Diego #Perotti al Fenerbahce - TuttoASRoma : AS ROMA Ufficiale, ceduto Diego Perotti al Fenerbahce (C.U.) - STOCALCIO1 : ???? Diego #Perotti è un nuovo giocatore del #Fenerbahce. L’ex #Roma ha firmato un contratto biennale con opzione tri… - roma_el1208 : RT @OfficialASRoma: ?? @D_10Perotti ceduto al Fenerbahce In bocca al lupo, Diego. Grazie per queste 5 stagioni insieme #ASRoma https://t.… -