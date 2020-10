Ounas pronto a passare in prestito al Cagliari (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ultime ore di mercato intense anche per il Napoli, in entrata e in uscita. Su quest’ultimo fronte, Gianluca Di Marzio riporta sul proprio sito che gli azzurri stanno per piazzare Adam Ounas in prestito al Cagliari. Il Cagliari vuole chiudere per Adam Ounas. L’attaccante algerino in uscita dal Napoli è vicinissimo al club sardo: trasferimento in prestito con diritto o obbligo di riscatto. Il club sardo sta provando a concludere l’operazione entro la deadline del calciomercato fissata alle ore 20. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ultime ore di mercato intense anche per il Napoli, in entrata e in uscita. Su quest’ultimo fronte, Gianluca Di Marzio riporta sul proprio sito che gli azzurri stanno per piazzare Adaminal. Ilvuole chiudere per Adam. L’attaccante algerino in uscita dal Napoli è vicinissimo al club sardo: trasferimento incon diritto o obbligo di riscatto. Il club sardo sta provando a concludere l’operazione entro la deadline del calciomercato fissata alle ore 20. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Ounas sta per passare in prestito al Cagliari Lo riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito: da stabilire le mod… - Sasy1926FNS : @AlfredoPedulla Ciao Alfredo vi sto seguendo in live e innanzitutto complimenti, mi mandi un saluto e poi vorrei sa… - davide_luise : Sul fronte uscito pronto #Ciciretti. Non preoccupa #Llorente che uscirà anche l'ultimo giorno. #Ounas e #Younes ha… - ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO - NAPOLI, IMPORTANTI NOVITA' IN USCITA# DE LAURENTIIS PRONTO A FARE CASSA! TRE GIOCATORI VICINISSIMI… - PaDiSo_ : @jo19N26 @Arsenal Napoli pronto a rinnovare a vita Ciciretti, Ounas e Milik -

Ultime Notizie dalla rete : Ounas pronto Milik alla Fiorentina, l'ultima chance: Ounas al Verona, Luperto a Crotone Il Mattino Calciomercato Napoli, Milik dice no alla Fiorentina: può restare! Ufficiale Ciciretti al Chievo, tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Napoli – A poche ore dalla fine del calciomercato, il Napoli deve ancora cedere alcuni esuberi e ufficializzare un acquisto. Seguiamo gli aggiornamenti della giornata. ULTIMO GIORNO DI M ...

Calciomercato Napoli, Milik e Callejon a un passo dalla Fiorentina: Bakayoko vicino alla firma! Tutti gli aggiornamenti

Calciomercato Napoli – A poche ore dalla fine del calciomercato, il Napoli deve ancora cedere alcuni esuberi e ufficializzare un acquisto. Infatti, ieri a Roma, è arrivato Tiémoué Bakayoko. Il frances ...

Calciomercato Napoli – A poche ore dalla fine del calciomercato, il Napoli deve ancora cedere alcuni esuberi e ufficializzare un acquisto. Seguiamo gli aggiornamenti della giornata. ULTIMO GIORNO DI M ...Calciomercato Napoli – A poche ore dalla fine del calciomercato, il Napoli deve ancora cedere alcuni esuberi e ufficializzare un acquisto. Infatti, ieri a Roma, è arrivato Tiémoué Bakayoko. Il frances ...