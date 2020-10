Milan, ufficiale: Laxalt ceduto in prestito al Celtic (Di lunedì 5 ottobre 2020) E’ ufficiale la cessione di Diego Laxalt al Celtic. L’esubero del Milan va in prestito agli scozzesi nella prossima stagione e la conferma arriva tre ore dopo il gong del calciomercato in Italia, ma a un’ora dalla chiusura di quello scozzese, dunque in tempo per le cessioni dall’Italia all’estero. L’uruguaiano, trasferendosi ai biancoverdi, tornerà da rivale in Europa League, visto che i rossoneri si trovano nello stesso girone, il gruppo H: primo incrocio il 22 ottobre a Glasgow. Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) E’la cessione di Diegoal. L’esubero delva inagli scozzesi nella prossima stagione e la conferma arriva tre ore dopo il gong del calciomercato in Italia, ma a un’ora dalla chiusura di quello scozzese, dunque in tempo per le cessioni dall’Italia all’estero. L’uruguaiano, trasferendosi ai biancoverdi, tornerà da rivale in Europa League, visto che i rossoneri si trovano nello stesso girone, il gruppo H: primo incrocio il 22 ottobre a Glasgow.

