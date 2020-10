Liguria | escavatore si ribalta in strada | è tragedia

(Di lunedì 5 ottobre 2020)in, dove un, che stava operando per rimuovere i detriti causati dal maltempo, si èto inIn, il maltempo che in questi giorni sta seminando vittime e disagi sembra non dar tregua. Proprio oggi, nella zona tra Baiardo e Passo Ghimbegna (provincia di Imperia), unsi èto … L'articolosiin: èproviene da YesLife.it.

"Tutti i liguri si stringono in una preghiera per questi due uomini e alle loro famiglie va l’abbraccio commosso di tutto il Consiglio regionale" ...È accaduto questo pomeriggio in Liguria, tra Baiardo e Passo Ghimbegna (Imperia). Leggi anche > Incidente a Treviglio, morto bambino di dieci anni. La madre in gravi condizioni L'operaio alla guida ...