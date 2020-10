Ligue 1, Florenzi-gol e goelada del Psg. Solo pari tra Lione e Marsiglia (Di lunedì 5 ottobre 2020) Il paris Saint-Germain torna a realizzare una goleada. In Francia è capitato spesso che i parigini imponessero il loro dominio sugli avversari, fatto che non si era ancora verificato in maniera così ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 5 ottobre 2020) Ils Saint-Germain torna a realizzare una goleada. In Francia è capitato spesso che igini imponessero il loro dominio sugli avversari, fatto che non si era ancora verificato in maniera così ...

I parigini tornano ad affacciarsi nei pressi della vetta della classifica con la vittoria per 6-1 sull'Angers. 1-1 tra Lione e Marsiglia, espulso Payet ...

Stop e tiro al volo all'incrocio dei pali. Il primo gol dell'ex giallorosso in Francia apre la partita di Ligue 1 con l'Angers ...

