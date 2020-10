La Juventus cede Douglas Costa in prestito al Bayern Monaco e aspetta Chiesa (Di lunedì 5 ottobre 2020) La Juventus ha ceduto ufficialmente Douglas Costa al Bayern Monaco, con la formula del prestito secco gratuito. L’ha comunicato la società tedesca con una nota sul proprio sito. Per il brasiliano si tratta di un ritorno: i bianconeri lo acquistarono tre anni fa proprio dal Bayern, dove aveva in precedenza giocato per due stagioni. Queste le sue prime parole dopo l’ufficialità del ritorno in Baviera. Sono molto felice di giocare di nuovo per il Bayern. Sono stato benissimo a Monaco, abbiamo raccolto molti successi e sono sicuro che ora vinceremo di nuovo titoli. Nelle prossime ore sarà ufficializzato anche l’acquisto di Federico Chiesa dalla Fiorentina. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 5 ottobre 2020) Laha ceduto ufficialmenteal, con la formula delsecco gratuito. L’ha comunicato la società tedesca con una nota sul proprio sito. Per il brasiliano si tratta di un ritorno: i bianconeri lo acquistarono tre anni fa proprio dal, dove aveva in prenza giocato per due stagioni. Queste le sue prime parole dopo l’ufficialità del ritorno in Baviera. Sono molto felice di giocare di nuovo per il. Sono stato benissimo a, abbiamo raccolto molti successi e sono sicuro che ora vinceremo di nuovo titoli. Nelle prossime ore sarà ufficializzato anche l’acquisto di Federicodalla Fiorentina. L'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Juventus cede La Juventus cede De Sciglio: prestito secco al Lione Goal.com Calciomercato Juventus, UFFICIALE: va in prestito al Parma

Ora è ufficiale, la Juventus ha ceduto a titolo temporaneo Hans Nicolussi Caviglia al Parma: esperienza in Serie A per il classe 2000 ...

Douglas Costa dalla Juve al Bayern: ufficiale il prestito

Il Bayern ha ufficializzato il ritorno di Douglas Costa: il brasiliano lascia la Juventus in prestito secco per un anno.

